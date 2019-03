Sacchetti, cittadinanza onoraria: depositata la richiesta in Comune

CREMONA - La proposta era nell'aria ormai da qualche giorno. E' stata presentata in Comune, lunedì 25 marzo (all'indomani della grande vittoria ottenuta al PalaRadi nei confronti della capolista Armani Milano), la richiesta formale di conferire la cittadinanza onoraria al coach della Vanoli Basket (e Ct della nazionale italiana), Meo Sacchetti. A supportare l'idea nata da un gruppo di tifosi è stato il consigliere comunale Alessio Zanardi (FI). Tra le motivazioni, il fatto che l’allenatore - alla sua seconda stagione a Cremona - sia molto amato in città. Ma la decisione dei tifosi è mossa in primis dal grande risultato ottenuto da Sacchetti, primo allenatore a portare a Cremona la Coppa Italia di Basket. Per la conclusione del'iter burocratico occorreranno alcuni mesi.

