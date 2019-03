Casalmaggiore lotta ma non basta, Busto Arsizio vince 3-1

BUSTO ARSIZIO (Varese) - Il match clou per il quinto posto premia Busto Arsizio, che ora mette nel mirino il quarto posto, e condanna la È Più Pomì, sconfitta per 3-1 dall'Unet E-Work e colpevole di non essere in grado di dare continuità a quegli sprazzi di pallavolo di alto livello che anche questa volta ha messo in mostra. Contro una Busto affaticata dalla Coppa Cev le rosa, buone per tre set, hanno pagato a caro prezzo quei momenti di black out che, a conti fatti, hanno permesso alle padrone di casa, con una Meijners sontuosa, di fare bottino pieno. La matematica non lo dice ancora ma a Novara basterà un punto per certificare il secondo posto ed assegnare alle rosa, sicure seste, il quarto di finale con Scandicci, sconfitta a Bergamo.