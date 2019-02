Peveri regina del ghiaccio, titolo italiano All Round

BASELGA DI PINE' (Trento) - Ancora un oro su ghiaccio per Laura Peveri che completa un grande tris. Dopo la Coppa del mondo e il titolo mondiale in Mass Start, Peveri ha conquistato anche il titolo italiano All Round categoria Junior B.

Un titolo che riempie di gioia la giovane atleta in quanto vinto nella somma dei tempi sulle quattro le distanze da regolamento: la 500 metri sprint, la 1000 metri sprint, i 1500 metri e la 3000 metri. Ogni distanza viene corsa una sola volta e al termine i tempi vengono convertiti in punti decimali, sommando i punti di ogni singola distanza si determina la classifica finale All Round.

La gara si è disputata sul ghiaccio dell’Ice Rink Pinè, di Baselga di Pinè.

Dopo il ghiaccio arriveranno i pattini a rotelle per affrontare la nuova stagione 2019, ultima da Junior, con l’obbiettivo di entrare anche nella nazione per affrontare i Mondiali Roller Games di Barcellona di luglio.

