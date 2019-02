Reale Mutua Chieri - E' Più Pomì Casalmaggiore (PalaFenera, Chieri, alle 17)

CHIERI (Torino) - Il successo ottenuto al PalaRadi con Scandicci ha rilanciato le quotazioni della E’ Più Pomì in chiave quarto posto ma solo dando continuità alla bella affermazione di domenica scorsa le ragazze di Marco Gaspari possono pensare di giocarsi le proprie possibilità sino all’ultima giornata. Il calendario sembra strizzare l’occhio a Casalmaggiore oggi che Monza è impegnata proprio contro la Savino del Bene, in toscana, mentre le rosa sono di scena a Chieri contro la Reale Mutua Fenera, penultima in classifica con soli cinque punti all’attivo.