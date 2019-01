Cremonese, preso anche Strizzolo

CREMONA - La Cremonese piazza il rinforzo in attacco con l’acquisto di Luca Strizzolo del Cittadella. La punta nata a Udine il 29 aprile 1992, è cresciuta nel Settore Giovanile del Pordenone. In carriera ha indossato anche le maglie di Novara, Pisa, Treviso e Real Vicenza. Passato al Cittadella, ha esordito in Serie B nel 2016/17. Con i veneti ha disputato 75 partite, realizzando 15 gol tra B e C. Già oggi, martedì 22 gennaio, Strizzolo sosterrà il primo allenamento in grigiorosso e sabato sarà a disposizione per la gara contro il Palermo.

