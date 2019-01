Busto Arsizio-E' Più Pomi Casalmaggiore ore 20.30

BUSTO ARSIZIO - Il monday night di Coppa Italia mette in scena il ritorno dei quarti di finale tra E' Più Pomì Casalmaggiore ed Unet E-Work Busto Arsizio al PalaPiantanida con le rosa costrette all'impresa per ribaltare il 3-1 patito al PalaRadi e staccare il pass per la final four di Verona in programma il 2 e 3 febbraio. Impresa vera perchè alle ragazze di coach Gaspari serve vincere in modo autorevole, 3-0 per passare direttamente il turno, 3-1 per guadagnarsi il golden set, avuto conto che quest'anno Casalmaggiore ha vinto solo due volte in trasferta (3-1 in entrambi i casi, a Firenze e con il Club Italia).