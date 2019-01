Crema 1908 - Fiorenzuola (Stadio Voltini alle 14.30)

CREMA - Ritrovare la vittoria. L’obiettivo è uno, e uno soltanto. Superare sul campo il Fiorenzuola, e avvicinarlo in classifica, significherebbe ridare un senso a tutto il resto del campionato, che in caso di risultato negativo rischierebbe di scivolare nell’oblio. Ultimo treno playoff per i ragazzi di Stankevicius che devono dimostrare concretezza, in una gara in cui è importante fare punti.

Fischio d'inizio alle 14.30