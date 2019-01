Lentigione - Pergolettese (Stadio Levantini alle 14.30)

CREMA - C’è sempre una prima volta. E quindi, non manca neppure questa settimana. Ed è la prima volta da capolista solitaria del girone. Ma anche la prima volta sul campo di Lentigione, mai entrato nella geografia degli 86 anni di storia della Pergolettese.

Il campo di Lentigione rappresenta un’insidia, e non solo per il suo fondo irregolare. Gli emiliani scoppiano di salute (non perdono da due mesi e mezzo) e dopo aver frenato il Modena muoiono dalla voglia di legare le caviglie anche alla prima della classe. Come se non bastassero le difficoltà ambientali, il tecnico gialloblù Matteo Contini deve fare ancora i conti con le assenze del terzino sinistro Villa, del centrale Fabbro e dell’attaccante Sofia. In aggiunta, ieri mattina non si è allenato Russo per un attacco febbrile, mentre Bortoluz ha interrotto la seduta per un problema alla schiena.