Pescara - Cremonese (Stadio Adriatico alle 21)

CREMONA - Oggi il calcio giocato ritorna e si mette in concorrenza con il mercato di riparazione che, almeno a Cremona (ma non solo) resta di grandissima attualità. A Pescara non ci saranno attaccanti nuovi da vedere, questo ormai è assodato, ma dopo due settimane di attesa scende in campo una Cremonese che dovrebbe avere quasi del tutto il marchio di Massimo Rastelli. Due mesi di assestamenti tattici, di evoluzioni senza rivoluzioni, di giocatori tornati o spariti.

Il mister dovrebbe schierare la squadra con il 442. Tra i nuovi, dovrebbe partire titolare Soddimo, a sinistra nel centrocampo formato con Arini, Emmers e Castrovilli. In difesa, davanti a Ravaglia, Mogos,Claiton, Terranova e Migliore. Le due punte dovrebbero essere Piccolo e Strefezza.