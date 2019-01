Vanoli Cremona - Dolomiti Trento (PalaRadi alle 20.45)

CREMONA - Messe in cantiere dieci vittorie nel girone di andata, la quarta posizione e la qualificazione alle Final Eight di Firenze, la Vanoli è pronta per iniziare il girone di ritorno. Al PalaRadi (inizio alle 20.45) arriverà Trento, formazione partita decisamente male ma pronta a risalire la china. Gli uomini di Buscaglia spesso hanno saputo fare la differenza nella seconda parte della stagione e proprio per questo servirà una partita di grande attenzione per Cremona.