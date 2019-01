Cremonese, arriva Rondanini

CREMONA - La Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Brescia Calcio le prestazioni sportive del calciatore Ivan Rondanini. Nato a Cuggiono (in provincia di Milano), il 10 aprile 1995, Rondanini è un difensore esterno cresciuto nel Settore Giovanile del Milan. Nel 2016 ha fatto il suo esordio in Lega Pro con il Savona e la stagione successiva è passato al Siena dove è rimasto per due campionati, disputando 48 partite con 4 gol all’attivo. Nel corso della scorsa estate è arrivato il trasferimento al Brescia.