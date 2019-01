Per Marta Cavalli medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

CAMBRIDGE (Nuova Zelanda) - Medaglia di bronzo per Marta Cavalli nella quinta tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, in corso in queste ore in Nuova Zelanda. Al velodromo di Cambridge, la campionessa di San Bassano si è classificata al 3° posto nella prova dell'Inseguimento a squadre con il quartetto della Nazionale italiana, composto anche da Martina Alzini, Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Le Azzurre hanno vinto la finale per il bronzo su una selezione locale dell'UCI, chiudendo con un tempo di 4:18.069.

Medaglia d'oro per la Nuova Zelanda (4:16.029) e argento per il Canada (4:17.270).



In pista nella notte anche la cremasca Miriam Vece, che ha partecipato alla prova della Velocità a squadre con Martina Fidanza, fermandosi al 1° turno. Ci riproverà nella Velocità individuale.





