Pomi Casalmaggiore-Busto Arsizio ore 20.30

Il primo esame senza appello bussa alla porta della Pomì Casalmaggiore che tra stasera (mercoledì 16) e lunedì 21 gennaio si giocherà il primo obiettivo stagionale, la final four di Coppa Italia in programma a Verona il 2 e 3 febbraio. Se da un lato partecipare all’ultimo atto della kermesse nazionale può essere considerato obiettivo minimo mettendo nel mirino l’ambizione di alzare un trofeo, dall’altro, realisticamente, sarebbe giù un successo eliminare Busto Arsizio e partecipare ad un evento che ha visto protagonista la Pomì una sola volta (2015-2016) nella propria storia in A1.