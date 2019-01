Coach Sacchetti in redazione: 'La vanoli è casa mia'

CREMONA - Un fiume in piena. Meo Sacchetti non è solo un allenatore, ma un istrione, un uomo del popolo cresciuto tra la gente e per la gente. Uno di quelli che sente quasi il bisogno di restituire quello che di bello la vita gli ha regalato. Martedì 15 gennaio è venuto a far visita alla nostra redazione e come sempre ha saputo intrattenere tutti. Non solo noi giornalisti che lo conosciamo meglio ma anche pubblicitari, tipografi e segretarie. Come sempre il basket un accessorio per parlare della vita. Il tecnico ha voluto sapere come funziona il lavoro in un giornale. Una battuta via l’altra, poi spazio ad una lunga intervista con il coach della Vanoli.

