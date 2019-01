Cremonese, il difensore Caracciolo torna in grigiorosso

CREMONA - E' praticamente fatta per il ritorno di Antonio Caracciolo alla Cremonese. Il difensore centrale, che aveva vestito la maglia grigiorossa tra il 2013 e il 2014 segnando 3 gol in 24 partite, arriva dal Verona, squadra in cui è approdato nel 2016.

Tra le reti segnate da Caracciolo con la Cremonese, si ricorda sopratutto il calcio di rigore decisivo per la disputa dei playoff di Lega Pro contro il Sudtirol. Quest'anno, nella sfida che i grigiorossi hanno pareggiato per 1-1 a Verona, è stato proprio il difensore a segnare la rete del momentaneo vantaggio in favore degli scaligeri.

