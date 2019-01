Cremonese, buon test col Renate (2-0) a Pizzighettone

PIZZIGHETTONE - Castrovilli (girata al volo) e Piccolo (su rigore) decidono il match amichevole giocato a Pizzighettone contro il Renate (serie C). Con un gol per tempo i grigiorossi spezzano il ritmo degli allenamenti con una gara vera e mettono benzina nelle gambe. Soddisfatto il tecnico Rastelli di quanto visto in campo ma con la rosa corta non ha potuto 'inventare' più di tanto. Bene l'esordio di Soddimo e il ritorno per un tempo intero di Montalto in attacco. Soddisfatta anche la società San Luigi che, a fronte di 450 spettatori, con l'incasso della gara potrà in parte rifarsi del recente furto che l'aveva colpita.

