Zanetti Bergamo-Pomì Casalmaggiore ore 20.30

BERGAMO - Per la prima volta in stagione la Pomì Casalmaggiore è reduce da due sconfitte consecutive e l’impegno infrasettimanale di stasera (mercoledì 9 gennaio) contro la Zanetti Bergamo non è esattamente un regalo del calendario per riprendersi dalle scoppole rimediate con Novara e Conegliano. Da un lato le rosa, pur consapevoli che le sconfitte contro le due corazzate non rappresentino un dramma, si trovano nella condizione di dover necessariamente far punti al PalaAgnelli per evitare di essere risucchiate nel gorgo dell’ottavo posto e scivolare in una zona della classifica paludosa. Dall’altro Bergamo è forte del colpo messo a segno a Busto Arsizio e vuole sfruttare entusiasmo e fattore campo per ridurre la distanza dalle formazioni che le stanno davanti.