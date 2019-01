Cremonese, è fatta per Soddimo

CREMONA - Il primo acquisto del mercato invernale della Cremonese è Danilo Soddimo, centrocampista del Frosinone. la presentazione di Soddimo è in programma per mercoledì 9 gennaio. Il centrocampista, 31 anni, è entrato a far parte del settore giovanile della Sampdoria nel 2004 e con i blucerchiati ha esordito in Serie A il 30 aprile 2006 nell’1-1 con l’Udinese. In carriera ha indossato le maglie di Sambenedettese, Ancona, Salernitana, Pescara, Grosseto e, dal 2013, Frosinone. In Serie A, Soddimo ha disputato 42 gare realizzando 1 gol e 190 in Serie B andando a segno 19 volte.

