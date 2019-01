Pomi'-Imoco Conegliano: ore 17 PalaRadi

CREMONA - Nemmeno il tempo di accorgersi che il girone d’andata è finito ed ecco che quello di ritorno bussa alle porte. Il match di domenica 6 alle 17 ripropone subito il tema caldo dell’andata aggiungendo un dettaglio in più perché se è vero che la Pomì è uscita sconfitta sempre per 3-0 all’andata nelle quattro occasioni in cui è caduta, è anche vero che ciò non è mai successo al PalaRadi. Nell’imbattuto impianto cremonese saranno ospiti le campionesse d’Italia in carica dell’Imoco Volley Conegliano, formazione partita con un roster stellare e profondo ed ora alle prese con infortuni, impicci e nazionali invadenti che ne complicano le dinamiche di avvicinamento al match.

