Venezia-Vanoli: 79-67 finale

TERZO QUARTO 22-13

SECONDO QUARTO 13-19

PRIMO QUARTO 20-15

VENEZIA - La Vanoli fa tappa in laguna per un big match che si preannuncia entusiasmante. Mezzogiorno di fuoco per Cremona che domenica 6 gennaio è di scena sul parquet dell’Umana Reyer Venezia. Una della big del campionato di Serie A che sin qui ha conquistato gli stessi punti della formazione di coach Meo Sacchetti (entrambe a quota 18 punti dietro la prima della classe Milano che ne ha 24). I biancoblù vogliono invertire il trend negativo in terra veneta e per farlo sanno che ancora una volta bisognerà giocare di squadra. Da squadra. Come spesso è accaduto in questa stagione, infatti, la compagine cremonese si è lasciata guidare dalla verve di diversi interpreti. Gara per gara tutti hanno dato il proprio contributo in attacco e in difesa. Ed è proprio ciò che servirà al PalaTaliercio, dove la Vanoli non ha mai vinto da quando milita nella massima serie.

