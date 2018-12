Igor Novara - Pomì Casalmaggiore 2-0 (25-13, 25-18)

NOVARA

1 SET - Avvio traumatico per la Pomì che dopo aver rimediato all'avvio lanciato delle piemontesi (5-2) perde precisione in ricezione e, soprattutto, fatica a tenere a muro le uscite di Carlini. Bartsch, Egonu, Veljkovic e Piccinini trovano scarsa resistenza a rete e nella metà campo casalese lanciando l'8-4 piemontese del time out Gaspari. Novara non rallenta il passo, la Pomì non accelera e la panchina ospite è costretta a fermare nuovamente i giochi sul 15-9. Rahimova è l'unica ad ingrassare il bottino con continuità ma è troppo poco al cospetto di una Igor perfetta che centra anche due video-check per chiudere sul 25-13 il primo parziale.

2 SET - Il secondo parziale sembra iniziare sulla falsa riga del primo ma la Pomì stavolta ha la forza, e una Carcaces in più, per tenere il passo delle piemontesi e costringerle al testa a testa. Qualche sbavatura di Bartsch e le soluzioni di Pincerato tengono il punteggio in bilico sino al 10-10 prima che Eognu decida di aprire il gas e con un attacco strepitoso ed un ace forzi il time out rosa sul 15-12. L'opposto di casa è decisivo nel break che consente all'Igor di prendere margine costringendo la Pomì agli straordinari per non finire anticipatamente al tappeto. Kakolewska però è assente ingiustificata e la possibile conversione del 19-16 diventa il 20-15 che spedisce in campo Mio Bertolo per la polacca. Cuttino e Radenkovic girano la diagonale di palleggio ma il finale non cambia e l'errore di Cuttino certifica il 2-0 sul 25-18.