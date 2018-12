Cremonese: contrattura per Paulinho, tornerà nel 2019

CREMONA - Nuovi guai fisici per Paulinho. L'attaccante brasiliano della Cremonese ha riportato una contrattura muscolare al soleo destro (un muscolo del polpaccio) nel derby perso 3-2 con il Brescia. Da valutare i tempi di recupero, di sicuro non scenderà in campo nell'ultima sfida del 2018 in programma domenica 30 dicembre allo Zini con il Perugia. Guai fisici, sia pur di minore entità, per Strefezza che dovrà recuperare da una forte contusione. Nel frattempo, la squadra ha ripreso a lavorare in vista di domenica: chi ha giocato ha brescia ha sostenuto attività di recupero, mentre gli altri hanno lavorato in palestra e poi in campo per la parte atletica e la partitella. Lavoro differenziato per Castagnetti.

