Vanoli, frattura della falange: stop di 30 giorni per Crawford

CREMONA - La Vanoli dovrà fare a meno di Drew Crawford per almeno un mese. La guardia ha riportato un infortunio ad una mano in un contrasto di gioco nel corso del match della contro la Happy Casa Brindisi. Crawford è stato sottoposto ad una radiografia presso la Casa di Cura Figlie di San Camillo che ha evidenziato una frattura della falange ungueale del pollice destro. I tempi di guarigione per Crawford sono stimati in 30 giorni.

