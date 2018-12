Brindisi-Vanoli. ore 19 Palapentassuglia

CREMONA - Il tempo per pensare troppo alla sconfitta nel derby non c’è oggettivamente. La Vanoli oggi, mercoledì 26 (Santo Stefano), alle ore 19 infatti sarà in campo al PalaPentassuglia di Brindisi contro la Happy Casa. La squadra è partita alla volta della città pugliese alle 8 del mattino del giorno di Natale dall’aeroporto di Linate, il pranzo del 25 direttamente nell’albergo di Brindisi. Non si segnalano particolari infortuni.

Coach Meo Sacchetti non ha fatto trapelare nulla sulla scelta del quinto straniero. Tre Demps in questo momento sembra leggermente in vantaggio sull’ultimo arrivato Vojislav Sotjanovic ma solo all’ultimo momento verrà sciolto il dubbio. La guardia serba potrebbe fare il suo esordio il turno successivo al PalaRadi proprio contro la sua ex squadra Torino. Una gara che Stojanovic di certo non vorrà perdersi.

