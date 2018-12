Dopo la rimonta Cremo beffata a Brescia al 90’

BRESCIA - Dopo un primo tempo sottotono e una ripresa gagliarda e ben giocata, nel finale arriva la beffa per la Cremonese che esce dal Rigamonti di Brescia con una sconfitta immeritata per 3 a 2. I grigiorossi, grazie ad una ripresa convincente, erano riusciti a recuperare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. Ma al 90' uno svarione difensivo ha consentito una doppia conclusione al Brescia e il secondo tiro sotto misura di Ndoj è costato la gara ai grigiorossi.

LA PARTITA

Brescia-Cremonese finisce 3-2

90' GOL del BRESCIA con Ndoj che infila Ravaglia con un tiro rasoterra a fil di palo

88' Brescia pericoloso con una girata di Cortesi che si spegne di poco a lato

85' Bravissimo Ravaglia a parare sulla sua sinistra un tiro di Mateju

81' Clamoroso palo di Torregrossa a Ravaglia, battuto. Sulla ribattuta Bisoli alza sopra la traversa

80' Ammonito Migliore per fallo su Spalek

79' Tiro di poco a lato alla sinistra di Ravaglia di Ndoj

78' GOL pareggio della CREMONESE con Piccolo che trasforma il calcio di rigore con un tiro rasoterra alla destra del portiere

77' Rigore per la Cremonese per fallo del portiere su Montalto lanciato a rete

74' Fuori Croce, dentro Montalto che ritorna al calcio giocato dopo l'infortunio di 4 mesi al malleolo

69' Cremonese rischia l'autogol con una incomprensione tra Terranova e Ravaglia in uscita

65' Fuori Morosini dentro Cortesi

63' Cremonese ad un soffio dal 2 a 2 con Mogos che al volo di destro gira di poco alto sopra la traversa dopo una bella spizzata di testa di Claiton

62' Bella combinazione Emmers-Croce salvata in corner da Gastaldello

59' Per la Cremonese entra Castrovilli esce Boultam

56' ammonito Strefezza per fallo di mano

54' Razione del Brescia con Viviani che spara sopra la traversa dopo che Torregrossa aveva ben difeso in area un bel pallone proveniente da sinistra

53' GOL della CREMONESE: bellissimo tiro dai 20 metri di Piccolo che insacca con un pallone sul secondo palo

50' Clamorosa occasione da rete sciupata da Terranova che di testa a 6-7 metri dal portiere gira malamente a lato

48' Azione personale di Croce che scarica su Piccolo il cui tiro finisce sul fondo

46' Inizia il secondo tempo e la Cremonese sostituisce Paulinho con Piccolo

Fine primo tempo

45' Strefezza conclude di destro una bella azione di Croce e Migliore, ma il tiro è debole e viene facilmente parato dal portiere del Brescia

42' RADDOPPIO del BRESCIA con Bisoli che ribatte in porta una deviazione di Ravaglia su tiro di Ndoj

37' Grande Parata di Ravaglia su calcio di punizione di Morosini

32' Brescia ad un passo dal raddoppio: Morosini servito in area da Spalek conclude di destro sopra la porta difesa da Ravaglia

27' Bella azione della Cremonese che dopo un paio di triangolazioni porta Croce sul fondo per un cross pericoloso in area

24' Ammonito Mogos per fallo a centrocampo su Ndoj

22' GOL del BRESCIA in vantaggio con Spalek bravo a battere Ravaglia dopo una sponda di testa in area di Torregrossa

14' Gran colpo di testa di Paulinho su sviluppi del calcio d'angolo salvato dal portiere del Brescia

13' Ancora combinazione Paulinho-Strefezza con tiro del giovane esterno deviato in calcio d'angolo

10' Iniziativa di Torregrossa che controlla in area di rigore ma si allunga la palla sul fondo

7' Iniziativa di Paulinho che scarica su Strefezza il cui tiro finisce alto sulla porta del Brescia

5' Spinta fallosa su Mogos, punizione per la Cremonese

1' Gara iniziata: Cremonese in campo con il 3-5-2 con Migliore a sinistra, Boultam a destra e difesa formata da Mogos, Claiton e Terranova

0' Le due formazioni fanno il loro ingresso in campo



di Ivan Ghigi

CREMONA - Cremonese convalescente alla ricerca di sé stessa. Pesano come macigni le ultime due sconfitte consecutive contro squadre che arrancano per uscire dalla zona a rischio della classifica, zona che adesso vede avvicinasi pericolosamente la Cremonese. Finora la squadra grigiorossa aveva raccolto gran parte dei punti proprio dalle formazioni più in difficoltà e cercava semmai di farne contro le big. In pochi giorni la situazione sembra essersi ribaltata e allora, per non peggiorare le cose, come dice Rastelli, occorre essere realisti.

In che senso? Oggi, mercoledì 26 dicembre, la Cremonese farà visita al Brescia, una sfida che ha un forte profumo di derby e a cui la tifoseria grigiorossa tiene in modo particolare. Sono le classiche gare in cui ai giocatori si chiede prima di tutto l’anima e poi, se va bene, anche il risultato. Le maglie devono uscire dal campo sporche e sudate. Un appello forte e chiaro è giunto già al termine della gara contro il Carpi.

Dal punto di vista tecnico Rastelli non chiede solo sacrificio, deve anche proteggere una squadra che si è smarrita. Sarà opportuno quindi evitare di esporsi agli schiaffoni: il Brescia su otto gare casalinghe ne ha vinte sei e pareggiate due. Visto che la compattezza difensiva grigiorossa, un tempo agevolata da un atteggiamento tattico più guardingo, sembra sia svanita, potrebbe anche essere il caso di non aprirsi troppo per cercare di muovere la classifica.

Inoltre, nella gara contro il Carpi, Rastelli è passato a una sorta di 4-4-2 che ha dato qualche buon segnale nel momento dell’arrembaggio. Il centrocampo si è limitato a raccogliere moltissimi palloni facendoli girare per gli esterni e le punte che hanno fatto il resto. E’ stato uno spunto, una situazione tattica dettata dall’andazzo della gara, ma potrebbe essere un suggerimento su cui lavorare. Vero, senza due punte centrali di ruolo ci sarà sempre qualcuno che dovrà adattarsi, ma in questo momento è anche lecito attendersi segnali nuovi per dare una scossa e ritrovare la Cremonese che sia parte attiva della gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO