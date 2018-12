Ciclocross, sberle e spintoni tra genitori e dirigenti a bordo pista

CREMONA - Nella seconda edizione del Ciclocross ‘Città di Cremona Memorial Edoardo Baccin e Claudia Baraldi’ al Parco Po c’è stato spazio anche per un brutto episodio che ha visto come protagonisti i dirigenti di una società bresciana e alcuni genitori. Una lite per la griglia di partenza della prova allievi è degenerata in una rissa, con sberle, spintoni e tirate di capelli, durata pochi minuti, fino all’intervento dei giudici.

Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, la giornata - 308 partecipanti giunti da tutto il Nord Italia - è stata caratterizzata da tre titoli regionali di stampo cremonese. Ennesima perla di Federica Venturelli (Cicli Fiorin) tra le Esordienti e la doppietta della società di casa, il Vélo Club Cremonese, che celebra le maglie di campioni lombardi conquistate da Luca Cibrario tra gli Under 23 e Simone Gambarelli tra gli Elite.

