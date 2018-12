Vanoli vittoria buttata, Brescia passa al fotofinish (88-91)

CREMONA - La classifica? Meglio non guardarla prima di un derby perché tutto può succedere. Così la Vanoli dopo una stagione affronta Brescia da favorita, sovvertendo quelle che erano le gerarchie dello scorso anno. A quei tempi, nel derby di andata a Montichiari, Cremona non stava vivendo un momento magico ma proprio da quella gara ha saputo trovare le energie per fare una stagione incredibile. Spesso la favorita nel derby è la formazione che sta peggio, capace di trovare stimoli per dare un colpo di coda. La Vanoli queste sensazioni le ha passate e sa benissimo quale rischio correrebbe scendendo in campo senza la giusta concentrazione.

PRIMO QUARTO - La Vanoli schiera il quintetto formato da Ruzzier, Saunders, Crawford, Aldridge e Mathiang; Brescia risponde con Laquintana, Cunningham, Abass, Beverly e Hamilton. Ospiti avanti 2-8 al 3' con due triple (Cunningham e Hamilton), la Vanoli non si lascia staccare e resta in scia (11-13 al 5') con Crawford e Saunders. Vantaggio di casa con la tripla di Aldridge (16-15), poi i cremonesi sbagliano qualche conclusione e la Germani chiude la prima frazione avanti 20-22.

SECONDO QUARTO - Inizia meglio la squadra ospite anche nel secondo quarto (20-28 al 12'), coach Sacchetti chiama timeout ma Brescia difende con aggressività e si porta sul 22-32 al 13. Cinque punti consecutivi di Ricci per la replica Vanoli, poi Brescia va di nuovo via con le triple di Hamilton e Brian Sacchetti (29-40 al 16'). Nuova reazione Vanoli con Saunders, Demps dalla lunga distanza e Crawford in entrata (37-42). Il canestro dai quattro metri di Demps porta i biancoblu sul 39-42 (18'), meno 1 con Crawford (43-44) e il tempo si chiude sul 45-46.

TERZO QUARTO - La terza frazione vede ancora avanti la squadra ospite (47-51), Saunders commette il terzo fallo in attacco e Cremona fatica a ricucire il disavanzo (50-54). Tripla di Aldridge per il 54-56, Crawford schiaccia il 58-60 (27') e Ruzzier al volo in rovesciata pareggia (60-60). Demps (canestri più libero) porta la Vanoli sul 64-60, ancora Demps per il 66-62, poi la tripla di Ricci fissa il 69-64.

ULTIMO QUARTO - L'ultimo parziale si apre con la tripla di Cunningham, ma subito rispondono Aldridge da sotto canestro e Ricci da tre (74-67 al 32'). Vanoli che riesce a mantenere il vantaggio (77-70) poi Hamilton commette fallo antisportivo e Diener fa due su due (79-70 al 34'). La gara entra in una fase molto nervosa tra antisportivi e tecnici, con Brescia che accorcia (80-76). Diener da tre e Mathiang da sotto (85-78), ma la Vanoli si disunisce e viene punita dalla Germani che torna avanti (85-86) con due minuti da giocare. Parità a un minuto dal termine (88-88), Ricci commette fallo antisportivo e Brescia va avanti 88-90 a 24" dalla sirena. Errore di Ricci da tre a 5", Cunningham fa 1/2 dalla lunetta e ultima palla Vanoli con 3" e 7 centesimi da giocare: rimessa di Diener e la conclusione di Demps esce.