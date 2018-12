 Cremonese, pesante sconfitta: 1-2 con il Carpi

CREMONA - Pesante sconfitta della Cremonese che allo Zini ha perso 2 a 1 contro il Carpi. Battuta d'arresto ancora più grave se si considera com'è maturata: dopo essere passata in svantaggio, la Cremonese ha avuto il vantaggio di un uomo per l'espulsione di Sabbioni del Carpi. In vantaggio numerico undici contro dieci, i grigiorossi hanno pareggiato con un bel colpo di testa di Paulinho ma poi hanno preso il gol del 2-1 concedendo agli emiliani un incredibile contropiede. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva, dopo il ko di Foggia, e la classifica comincia a preoccupare.

LA PARTITA

La gara finisce con la vittoria del Carpi (1-2).

90'+2' Un'altra occasione grigiorossa. Angolo di Piccolo dalla sinistra, tacco di Strefezza a prolungare dentro l'area piccola dove prima che Mogos possa ribadire in rete, Pachonik con un guizzo salva tutto sulla linea di porta.

90' Occasione per la Cremo. Cross perfetto di Strefezza per Carretta che impatta bene di testa ma il pallone termina a lato di un soffio.

86' Sostituzione per la Cremonese: esce Arini, entra Boultam.

85' Strefezza prova a scuotere i compagni: cross lungo per tutti con il pallone che termina sul fondo.

83' Sostituzione per il Carpi: esce Piscitella, entra Mbaye.

81' GOL del CARPI. Rete di Jelenic. Contropiede perfetto del Carpi con Arrighini che innesca Jelenic il quale si ritrova solo davanti a Ravaglia e lo supera realizzando il sorpasso.

79' Di Noia trova lo spazio per entrare in area, il suo sinistro però fallisce.

77' Occasione grigiorossa. Piccolo entra in area convergendo dalla destra: sinistro preciso di un soffio sul fondo.

75' Occasione per il Carpi: Jelenic batte una punizione con precisione ma che termina di poco alto sopra la traversa.

72' Ammonito Pasciuti

71' Grigiorossi vicino al raddoppio. Azione personale di Piccolo che cerca il secondo palo con un tiro rasoterra alla destra di Colombi, la palla di poco a lato.

69' GOL della CREMONESE che pareggia con Paulinho, autore di un bellissimo colpo di testa su cross dalla sinistra di Carretta.

67' Fuori Emmers dentro Piccolo.

66' Ancora Cremonese. Grandissima parata di Colombi su colpo di testa di Arini.

64' Clamorosa occasione per Paulinho che, in area di rigore, conclude sopra la traversa una bella azione costruita da Carretta, Castagnetti e Mogos

62' Ammonito Paulinho per un fallo a centrocampo.

58' Cartellino rosso. Sabbione espulso per un fallo su Paulinho: il difensore del Carpi ha allargato con violenza il braccio con Paulinho lanciato in porta. Carpi in 10 e punizione dal limite per la Cremonese.

56' La Cremonese sostituisce Castrovilli con Carretta.

53' Cambio per il Carpi. Fuori Machach dentro Arrighini (cartellino giallo per Machach per perdita di tempo durante la sostituzione).

52' Tiro di Castrovilli sopra la traversa.

47' Primo squillo offensivo del Carpi con una deviazione di testa di Piscitella che finisce sopra la traversa

46' E' iniziato il secondo tempo di Cremonese-Carpi: si riparte dallo 0-1 in favore degli emiliani.

Fine primo tempo.

45' Ammonito Di Noia per un fallo su Castrovilli.

45'+1' Un minuto di recupero

42' GOL del CARPI: su calcio d'angolo deviazione vincente sotto misura di Pachonik, autore del suo 1° gol in Italia.

41' Carpi pericoloso. L'ex Mokulu impegna Ravaglia in una parata a terra.

41' Splendido cross dalla destra di Emmers incornato da Paulinho che manca la porta di un paio di metri.

39' Percussione a sinistra di Paulinho che mette in mezzo un pallone pericoloso ma Strefezza viene anticipato dalla difesa Emiliana.

36' Clamorosa occasione per il Carpi. Machach si è involato da solo ma è stato fermato da Ravaglia bravissimo in uscita.

30' La Cremo sta mettendo alle corde il Carpi.

29' Castagnetti raccoglie la corta respinta della difesa del Carpi e con una rasoiata di sinistro sfiora il palo alla sinistra del portiere.

29' Il Carpi si salva su deviazione di testa di Arini da calcio d'angolo.

28' Combinazione Mogos-Emmers-Strefezza conclusa da un bel tiro messo in angolo da Colombi.

21' Su cross di Castagnetti, Strefezza tenta la deviazione di testa che si spegne sulla sinistra della porta difesa dal portiere Colombi.

17' Una buona azione della Cremonese tra Migliore e Emmers conclusa malamente da Castagnetti con un tiro distante dai pali.

12' Strefezza pericolosissimo fermato solo al momento del tiro a 15 metri dalla porta degli emiliani.

11' La partita si velocizza: azione d'attacco Paulinho-Strefezza fermata dal Carpi in calcio d'angolo.

10' Carpi aggressivo con una bella iniziativa di Pasciuti bloccata dalla difesa grigiorossa

9' Bella iniziativa di Strefezza sulla sinistra, sicura la presa in uscita del portiere del Carpi.

8' Nel colpo di testa di Paulinho di poco a lato sulla sinistra del portiere del Carpi.

6' Grande occasione per la Cremo. Su cross di Mogos, Arini si proietta sulla corta respinta del portiere ma viene anticipato da un intervento ai limiti del calcio di rigore.

3' Prime battute di studio per le due squadre in campo. La Cremonese, nell'occasione in maglia blu, attacca ma il Carpi sembra ben predisposto alle ripartenze.

1' Partita iniziata, prima del fischio d'avvio i giocatori della Cremonese e i tifosi hanno ricordato Federico Scazzoli, il tifoso morto durante la trasferta verso Foggia.

