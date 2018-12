Stasera alle 21 Foggia-Cremonese

FOGGIA - Ultima trasferta in Puglia della stagione e ultima gara serale per la Cremonese che nel girone di ritorno concentrerà i viaggi più lunghi in Campania e in Calabria. Intanto giocherà le restanti gare di dicembre sempre al pomeriggio. Massimo Rastelli chiama per stasera a Foggia (ore 21) gli stessi 22 giocatori che erano a disposizione contro il Cittadella e a loro chiede di ripetere la stessa prestazione. Sulla panchina del Foggia il nuovo allenatore Pasquale Padalino, che ieri ha preso il posto di Gianluca Grassadonia.