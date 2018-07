Cremonese, riecco Paulinho: Ujkani verso la Turchia

CREMONA - Paulinho è di nuovo alla Cremonese e si aggregherà al resto della squadra in ritiro a Spiazzo tra domenica e lunedì. Nelle prossime ore, invece, il portiere Samir Ujkani potrebbe lasciare la Val Rendena per tra sferirsi in Turchia al Rizespor. Sono queste le ultime novità del mercato grigiorosso.

Per quanto riguarda Paulinho, l'attaccante che nella scorsa stagione ha giocato 16 partite segnando 5 gol con la Cremonese ha trovato un nuovo accordo con la società per un altro anno. Paulo Sergio Bettanin sarà a disposizione di Andrea Mandorlini tra il 22 e il 23 luglio, in tempo per l'ultima settimana di ritiro in Trentino che terminerà il 28.

Tra i probabili partenti c'è l'estremo difensore kosovaro Ujkani che avrebbe chiesto, per motivi professionali e personali, di poter andare al Rizespor, in Turchia. La Cremonese ha concesso al portiere di poter lasciare il ritiro, partenza che avverrà nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO