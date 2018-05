Cremonese, ko Castrovilli. Salta il match di Empoli

CREMONA - Gaetano Castrovilli con ogni probabilità non sarà convocato per Empoli. Nella mattinata di domenica 6 maggio il giovane fantasista della Cremonese si è presentato alla rifinitura con una caviglia gonfia causa una borsite. Salterà dunque il posticipo in Toscana e per Mandorlini i problemi restano diversi. Oltre a Castrovilli è già fuori anche il terzino Cinaglia per una distorsione al ginocchio. La squadra dovrebbe utilizzare lo schieramento visto nelle ultime due gare ma con un paio di defezioni. Al centro della difesa dovrebbe rientrare Canini in coppia con Claiton, mentre a centrocampo, se Cavion giocherà come terzino, Croce partirà dal primo minuto.