Pomi'-Scandicci: ore 20,30 al PalaRadi

di Matteo Ferrari

CREMONA - La Pomì Casalmaggiore inaugura il proprio 2018 ospitando al PalaRadi una delle formazioni migliori del campionato, la Savino del Bene Scandicci, nella speranza di centrare uno scalpo eccellente per fare punti ed acquisire fiducia ed autostima necessarie per cercare di ribaltare una situazione ad oggi decisamente critica. Coach Cristiano Lucchi non dovrà preoccuparsi solo della formazione avversaria ma anche del sestetto da schierare in campo dato che con la partenza di Pavan la Pomì è oggi ridotta ai minimi termini in attesa che dall'8 gennaio possa essere schierata Grothues e, eventualmente tesserata Drews. Possibile dunque che quella di stasera rappresenti una ghiotta occasione per Valentina Zago, ex di turno insieme a Rondon, Bianchini e Bosetti, chiamata verosimilmente a sostituire Pavan e a garantire un buon fatturato in termini di punti oltre che la propria pericolosità al servizio. Il resto del sestetto è scritto salvo il solito ballottaggio di posto quattro con Guerra, Martinez e Starcevic a lottare per le due maglie da titolare. Dall'altra parte della rete Scandicci rappresenta una delle note liete di questa prima parte di campionato, con un giusto mix di esperienza e gioventù. Chiaro che il pericolo pubblico numero uno per Casalmaggiore sia Isabelle Haak, assoluta sorpresa per il campionato italiano e cannoniere della formazione toscana.

L'opposto finlandese è la miglior marcatrice del campionato con 274 punti messi a segno in 44 set ma non è ovviamente l'unica freccia nella faretra di coach Carlo Parisi. Oltre ad una solidità invidiabile in seconda linea garantita dal trinomio Bosetti-Merlo-De La Cruz, anche al centro le toscane non scherzano grazie al fenomeno Adenizia ed all'esperienza di Arrighetti (che voci di mercato vorrebbero oggetto di uno scambio con Novara per Bonifacio). La classifica pende ovviamente dalla parte di Scandicci, terza all'inseguimento di Novara e Conegliano, ma la Pomì ha già fatto vedere, pur nella propria discontinuità, di avere i numeri per poter mettere in difficoltà chiunque.

