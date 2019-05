Nomine, nuovi incarichi per 32 sacerdoti diocesani

CREMONA (26 maggio 2019) - Durante le celebrazioni, nelle parrocchie interessate, sono stati annunciati i nuovi incarichi per una trentina di sacerdoti diocesani. Le nomine entreranno di fatto in vigore dopo l’estate, secondo le indicazioni che verranno specificate nei singoli decreti di nomina. «La vitalità di una Chiesa diocesana chiamata ad essere testimone e annunciatrice del Vangelo nel nostro tempo – precisa il vescovo Antonio Napolioni nel testo che annuncia le nuove nomine – si manifesta in vari modi. Uno dei più significativi è il mandato che presbiteri e diaconi ricevono dal Vescovo, non tanto come espressione di dipendenza gerarchica (come può avvenire all’interno di tante Istituzioni e organizzazioni), quanto come autentica missione che procede da Dio, nella sacramentalità della Chiesa una e apostolica, santa e cattolica».

Tra le novità comunicate anche quelle dei tre nuovi vicari zonali: don Giambattista Piacentini vicario zonale della Zona pastorale II; don Pietro Samarini parroco delle parrocchie “S. Bernardo” e “Beata Vergine Lauretana e S. Genesio” (Borgo Loreto) in Cremona e moderatore della erigenda unità pastorale formata dalle parrocchie “Beata Vergine Lauretana e S. Genesio” (Borgo Loreto), “S. Bernardo”, “Immacolata Concezione” (Maristella) e “S. Francesco d’Assisi” (Zaist) in Cremona, e vicario zonale della Zona pastorale III; don Antonio Pezzetti parroco delle parrocchie “S. Eufemia” in Drizzona, “S. Maria Assunta” in Piadena, “Cattedra di S. Pietro in Roma” in Vho e vicario zonale della Zona pastorale IV.

