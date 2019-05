Consulente, «Sparito con i soldi»

CREMONA (13 maggio 2019) - Da San Martino dall’Argine, paese di più di 1.700 abitanti in provincia di Mantova dove abita, è sparito circa una settimana fa, portando con sé un mistero. E soprattutto, circa 200mila euro di fondi pensioni sottoscritti dai suoi clienti. Prima di evaporare, Fausto Beduschi, 59 anni, lavorava come consulente finanziario per la compagnia assicurativa Axa di Cremona. Nei giorni scorsi è stata presentata una querela in procura, ipotizzando la truffa e l’appropriazione indebita. In settimana, la magistratura darà delega alla Guardia di finanza affinché risolva il giallo dell’ammanco e per chiarire i motivi che hanno spinto il consulente finanziario a darsi alla macchia.





