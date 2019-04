"Pochi anestesisti, emergenze garantite"

CREMONA/CASALMAGGIORE (26 aprile 2019) - «La grave carenza di anestesisti rianimatori a livello nazionale coinvolge anche l’Asst di Cremona dove attualmente mancano 13 anestesisti rispetto ad un organico complessivo di 36 medici, fra ospedale di Cremona e ospedale Oglio Po». Lo conferma l’Asst, rispondendo ad una sollecitazione sul tema mossa da un articolo del giornale La Provincia pubblicato sabato 23 marzo. Per fronteggiare il problema «nel 2018 sono stati banditi due concorsi che hanno portato all’assunzione di due medici. Sono state attivate quattro procedure per contratti libero professionali». Nel 2019 «è stato pubblicato un avviso per la stipula di contratti libero professionali per sedute di pre-ricovero e sedute operatorie. È stato pubblicato un bando di mobilità per un posto (scadenza 2 maggio 2019)». L’Asst fa poi presente che «è stata aggiudicata la gara con una cooperativa per la copertura dei turni di Guardia medica, di Anestesia e Rianimazione. Sarà attiva dal 1 giugno 2019». Sta inoltre per essere bandito un concorso pubblico per 5 posti (già inviato alla Gazzetta Ufficiale).





