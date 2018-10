BOZZOLO - Sbarre alzate e treno fermo al passaggio a livello di Tezzoglio a Bozzolo. Allarme generale poco prima delle 20 di venerdì 5: camion e auto in coda. Il sindaco Giuseppe Torchio: "Questo è l'ennesimo, gravissimo episodio che riguarda la linea Mantova-Cremona-Milano e, più in generale, le tratte ferroviarie del sud della Lombardia. Per fortuna i ferrovieri hanno fatto in tempo a fermare il treno".