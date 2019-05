Torna a scuola dopo la malattia, concerto per festeggiarlo

CREMONA (15 maggio 2019) - Gli alunni della scuola primaria Boschetto in concerto per la Pediatria. Non un concerto qualunque: bambini e maestre hanno festeggiano il rientro in aula di un compagno di classe dopo lunga malattia.

La musica colonna sonora di una storia a lieto fine. La storia di un bambino come tanti che frequenta le elementari. Che all’improvviso si ammala. Preoccupazione, tristezza, paura e speranza sono gli stati d’animo che si alternano fra i compagni di scuola e le maestre. Per fortuna, però, il bimbo incontra medici e infermieri che si prendono cura di lui. E alla fine guarisce. Torna a scuola con gioia. E per festeggiare insieme a tutta la sua classe propone un concerto per ringraziare chi lo ha aiutato superare la malattia.

