Vanoli School Cup, la Virgilio B si aggiudica l'edizione 2019

CREMONA (8 aprile 2019) - E' la Virgilio B ad aggiudicarsi l'edizione 2019 della Vanoli School Cup battendo in finale, in un derby tutto interno alla scuola media di via Trebbia, i compagni della Virgilio A. Il punteggio finale di 73-47 fotografa una partita ben diversa da quella della prima giornata (finita con la vittoria dell Virgilio A dopo un tempo supplementare), nella quale Baggi e compagni hanno preso il largo con un break di 30-11 nel secondo quarto, per poi controllare il tentativo di rientro degli avversari (orfani di Rinaldi) e ritrovare nell'ultimo parziale un vantaggio consistente.

La finalina per il terzo e quarto posto ha visto prevalere con il punteggio di 55-46 l'Anna Frank sulla scuola media Campi grazie ad uno scatenato Santaniello (29 punti). Le due partite di finale si sono giocate al PalaRadi prima del match di Serie A tra Vanoli e VL Pesaro e le premiazioni dei vincitori si sono svolte nell'intevallo della partita. E' stata Ruth Vanoli, presidente della Vanoli Young, a premiare le squadre con una targa e a consegnare alla scuola del professoressa Margherita Rodope la coppa dell'edizione 2019.

MVP del torneo è stato nominato Pietro Frati, premiato da Matteo Gosi di Wonder Spa, mentre il miglior marcatore della manifestazione è stato Manuel Baggi, sempre della Virgilio B, premiato da Davide Montani dell'Ufficio Scolastico Territoriale per merito di 73 punti in 4 gare. Per entrambi anche le scarpe offerte da Decathlon, che donerà alle scuole partecipanti anche un kit di attrezzatura sportiva per le ore di ginnastica.

