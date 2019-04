Job Day Summer Edition, oltre 450 ragazzi ai colloqui organizzati all’Informagiovani

CREMONA - Sono stati oltre 450 i giovani che hanno sostenuto colloqui di selezione durante il Job Day Summer Edition, evento dedicato al lavoro stagionale estivo, organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona. Per cinque giorni i giovani che volevano trovare opportunità di lavoro stagionale hanno potuto incontrare direttamente rappresentanti di aziende, di agenzie per il lavoro e di animazione alla ricerca di numerose figure professionali per la prossima stagione estiva ed invernale in Italia e all’estero, nonché prendere parte alle selezioni per la copertura di oltre 2.800 posizioni disponibili in diversi settori (animazione, produzione, ristorazione, agricoltura, solo per citare alcuni esempi) con oltre 120 annunci pubblicati dalle realtà che hanno aderito all’iniziativa.

“Le selezioni che si sono svolte nell’ambito del Job Day Summer Edition - dichiara Maura Ruggeri, vicesindaco con delega all’Istruzione – sono state organizzate allo scopo di offrire ai ragazzi una concreta opportunità per mettersi in gioco e poter fare un’esperienza di lavoro utile ad allenare e sviluppare le loro competenze, oltre ad acquisirne di nuove, confrontarsi con gli altri, imparare a collaborare, a lavorare in gruppo e raggiungere una maggiore autonomia.”

“La nuova sede dell’Informagiovani - prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Università-Informagiovani - si è rivelata strategica per l’organizzazione e la gestione di questo evento e il gradimento manifestato da tutte le realtà che hanno partecipato ha confermato che questa formula del Job Day Summer Edition è quella vincente”.

