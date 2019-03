Studenti del Torriani a scuola di colloqui di lavoro

CREMONA - Sabato 30 marzo al Torriani si sono incontrati 300 studenti e una settantina di professionisti che hanno messo a disposizione la loro esperienza per una mattinata di colloqui di lavoro. Pieno successo per l'iniziativa Parlare con i giovani e non dei giovani, realizzata dai Rotary Club del Distretto 2050: Cremona Po, Cremona, Monteverdi, Soresina, Soncino e Nuove frontiere (Casalasco). «Le imprese sono in cerca non solo di professionalità, ma di ragazzi motivati che hanno voglia di mettersi in gioco — afferma Renzo de Marchi del Rotary Cremona Po e ideatore del service Parlare con i giovani e non parlare dei giovani —. I ragazzi che ho avuto modo di sentire mi sono parsi motivati, con le idee chiare, disposti a imparare, magari un po’ emozionati, li abbiamo un po’ maltrattati, ma hanno saputo reagire».

