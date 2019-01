Lezione col robot, all’Itis l’industria è 4.0

CREMONA - L’industria 4.0 è realtà, costituisce un’opportunità occupazionale importante, da cogliere al volo. Anche per questo al Torriani parole come digitalizzazione, automazione, robotica, visione artificiale sono ormai di casa, o quasi. Ma per stare al passo con i tempi bisogna avere le strumentazioni adatte a dare concretezza al corso di automazione e meccatronica.

Una cosa non facile da realizzare. Ma a scuola tutto può succedere e così dopo la partecipazione di alcune classi alla ottava edizione della fiera Sps Ipc Italia, evento di riferimento in Europa per il settore dell’automazione industriale, il Torriani ha ricevuto in dono dalla ditta Baumer di Assago una camera digitale ad alta definizione per visione artificiale.

La nuovissima telecamera si interfaccia con un robot antropomorfo della Abb, azienda leader nel settore, ottenuto dalla scuola grazie al Progetto Si – Scuola Impresa, patrocinato da Fondazione Cariplo e Politecnico di Milano. Un altro dono che permette alla scuola di offrire ai propri strumenti percorsi formativi con strumentazioni e sistemi informatici realmente utilizzati nelle aziende.

