Certamen, la gara di latino nel segno di Virgilio

CREMONA - In fuga da Troia distrutta dalle fiamme, Enea approda a Cartagine. Qui, nel tempio dedicato a Giunone, rivive i tragici momenti del suo passato, riconosce in una sorta di flash back le sembianze degli eroi periti fra le mura di Ilio. Riconosce anche se stesso, e ne prova profonda sofferenza. E’ tratto dal libro I dell’Eneide di Virgilio il passo proposto a ragazzi e ragazze iscritti alla decima edizione del Certamen cremonense che si è svolto lunedì 9 aprile al liceo Manin, da tradurre in prosa o in poesia e commentare in italiano o in latino da un punto di vista storico-letterario e testuale. Trenta i liceali delle classi quarte e quinte si sono cimentati con i versi del poema virgiliano. Sono arrivati a Cremona dal Veneto, dall’Umbria, dalla stessa Lombardia, dalla Toscana. Fra loro anche studenti del Manin e, per la prima volta, un’allieva del classico Vida.Premiazioni sabato 12 maggio, alle 10, nella sala consigliare del Comune.

