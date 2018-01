Scienz’Arte: Ciceroni e videomaker, l’Aselli in mostra a Storia Naturale

CREMONA - Hanno girato in tempo record i video promozionali per il quotidiano «La Provincia», Paolo Ghidoni, Davide Bazzani e Francesco Pedroni della classe 5A Lsa dell’Aselli hanno deciso di affidare al sito www.laprovinciacr.it, il racconto in presa diretta della mostra Scienz’arte che da sabato 20 gennaio (ore 15) tornerà al Museo di Storia Naturale dove gli studenti dell’Aselli animeranno gli exhibitions dedicati alle scienze come strumenti per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici. La mostra — realizzata come il progetto di alternanza scuola lavoro sotto la guida di Gabriella Cattaneo e Marco Maianti — rimarrà allestita fino a sabato 27 gennaio. E proprio venerdì e sabato prossimi si terrà in sala Puerari il convegno-workshop: Scien’Arte: la bellezza salverà il mondo, chi salverà la bellezza, dedicato alle tematiche e alle dimostrazioni pratiche sulle strategie e possibilità che la scienza offre per la tutela e conservazione dei beni culturali.

