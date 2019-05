Ha visto la morte in faccia. Ora fa il volontario

OLMENETA (28 maggio 2019) - Rischia di perdere la vita in un incidente stradale e la vicenda lo tocca nel profondo tanto che decide di rinunciare alle vacanze estive con la fidanzata per fare volontariato con i bambini disabili. È la scelta del 32enne di Olmeneta Stefano Cappelli, giovane che a gennaio è rimasto coinvolto in un terribile fuoristrada lungo la Quinzanese. «Sono in debito con il destino – racconta Cappelli – e credo nella teoria del dare e avere: mi sono cappottato quattro volte e la mia Dacia è finita in un fossato. Ma ne sono uscito con solo dei graffi sulla testa. Sono stato miracolato e quindi è giusto che ora faccia qualcosa di significativo e concreto per il bene degli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO