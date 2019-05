Rossi e i suoi 300 canarini, mutazioni sorprendenti

CAORSO (10 maggio 2019) - Una collezione impegnativa quella di Tiziano Rossi, che vive con 300 canarini e crea nuove specie: attraverso incroci studiati in ogni minimo dettaglio riesce infatti a concretizzare mutazioni sorprendenti, ideando varietà di piumaggio, ma anche comportamentali, non esistenti in natura. Ex dipendente della centrale nucleare caorsana, si dedica con dedizione alla famiglia e in un certo senso in essa rientrano anche i piccoli volatili quasi tutti nati in cattività, e dunque totalmente dipendenti dal loro allevatore. Che li ama quasi come figli, tanto che sostituisce il loro cibo a cadenza regolare di poche ore («perché la luce del sole lo ossida e rischiano di ammalarsi») e posiziona climatizzatori nelle stanze che ospitano gabbie e voliere, per riprodurre fedelmente temperature e umidità dei luoghi di cui sono originari i vari canarini. Per evitare agli uccellini di soffrire, da qualche tempo ha deciso di limitare anche le sue partecipazioni a gare ornitologiche internazionali, dove ha più volte trionfato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO