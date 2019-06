Calcio, Mondiali donne: l'Italia vince 2-1 con l'Australia

Fantastico debutto delle azzurre al Mondiale. A Valenciennes, la squadra della ct Bertolini supera 2-1 la quotata Australia (sesta nel ranking Fifa, ai quarti nelle ultime tre edizioni). Parte bene l'Italia: va in gol al 9' con la Bonansea, ma la rete viene annullata per offside millimetrico. L'Australia sale di livello e va a segno al 22': fallo della Gama sulla Kerr che realizza in due tempi il rigore dopo la parata della Giuliani. Le azzurre risorgono nella ripresa: eroina la Bonansea, pari al 56' e insperato 2-1 al 95' di testa.