Giro d'Italia, Verona incorona Richard Carapaz

L'Arena di Verona incorona Richard Carapaz. La crono conclusiva non cambia la vetta della classifica e consacra il 26enne ecuadoriano come vincitore del Giro d'Italia n.102. Nei 17km contro il tempo s'impone l'americano Chad Haga in 22'07", davanti ai belgi Victor Campenaerts a 4" e Thomas De Gendt a 6". Buon quarto Damiano Caruso a 9". Carapaz ha chiuso in 23'19", dietro Vincenzo Nibali (22'30"), 2° in classifica generale a 1'05". Sul podio del Giro sale di nuovo lo sloveno Primoz Roglic che scalza lo spagnolo Mikel Landa.