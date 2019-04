Parigi, incendio a Notre-Dame: cattedrale divorata dalle fiamme

PARIGI (15 aprile 2019) - Un vasto incendio sta divorando la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. [LE IMMAGINI]

«Sta bruciando tutto e non rimarrà nulla della struttura in legno» ha detto ai giornalisti francesi il portavoce di Notre-Dame, Andre Finot. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per determinare le cause rogo.

Al momento dello scoppio del rogo, dentro lo storico monumento erano presenti numerosi turisti, fatti subito evacuare insieme a centinaia di parigini che in quel momento si trovavano nel quartiere intorno alla cattedrale. A quel punto, sul ponte Saint-Michel, si è formata una enorme folla che ha assistito impotente alla spirale di fumo che si alzava dal monumento e che ha presto avvolto il cielo della capitale francese che da blu è poi diventato arancione.