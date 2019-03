Pubblica amministrazione: addio cartellino, ok al controllo di impronte e iride

Via libera delle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro alla Camera, all'art. 2 del Ddl concretezza, che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il cartellino con "sistemi di verifica biometrica dell'identità", vale a dire impronte e controllo dell'iride. Accantonato l'emendamento sul divieto di utilizzo dei social network in orario di lavoro. Un altro emendamento prevede "un portale del reclutamento" per gestire le domande di partecipazione ai concorsi pubblici, con la creazione di un fascicolo elettronico del candidato.

