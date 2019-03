Copyright, oscurata la pagina di Wikipedia

Dalle 8 e per 24 ore "le voci di Wikipedia in lingua italiana non saranno accessibili, ma rimanderanno a un banner informativo sulla riforma del diritto d'autore, in vista del voto in plenaria dal Parlamento europeo di domani". Lo fa sapere Wikimedia, l'associazione che sostiene l'enciclopedia libera. "Un'azione forte di protesta, volta a far sapere al maggior numero possibile di cittadini come la nuova direttiva potrà influire negativamente sulla libertà di espressione, sulla partecipazione e sulla creatività online".